Мэру Киева Виталию Кличко вручили награду за мужество имени Артура Эша от ESPY.

"Для меня честь получить эту награду. Уверен, что это признание мужества и неприкосновенности украинского народа, который противится российскому агрессору.

Эта награда для каждого, кто защищает независимость и свободу Украины", - говорил Кличко.

Ранее такую награду получал боксер Мохаммед Али.