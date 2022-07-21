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Виталию Кличко вручили награду за мужество имени Артура Эша
Мэр Киева посвятил эту награду каждому украинцу
Getty Images / Global Images Ukraine
Мэру Киева Виталию Кличко вручили награду за мужество имени Артура Эша от ESPY.
"Для меня честь получить эту награду. Уверен, что это признание мужества и неприкосновенности украинского народа, который противится российскому агрессору.
Эта награда для каждого, кто защищает независимость и свободу Украины", - говорил Кличко.
Ранее такую награду получал боксер Мохаммед Али.
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Источник:Tribuna
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