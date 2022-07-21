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Виталию Кличко вручили награду за мужество имени Артура Эша

Бокс
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Мэр Киева посвятил эту награду каждому украинцу

Виталию Кличко вручили награду за мужество имени Артура Эша

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Мэру Киева Виталию Кличко вручили награду за мужество имени Артура Эша от ESPY.

"Для меня честь получить эту награду. Уверен, что это признание мужества и неприкосновенности украинского народа, который противится российскому агрессору.

Эта награда для каждого, кто защищает независимость и свободу Украины", - говорил Кличко.

Ранее такую награду получал боксер Мохаммед Али.

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В статье: Виталий Кличко
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Источник:
Tribuna

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