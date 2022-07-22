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Тайсон Фьюри начал сотрудничество с английским футбольным клубом

Бокс
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Британец стал амбассадором клуба

Тайсон Фьюри начал сотрудничество с английским футбольным клубом

Getty Images/Global Images Ukraine

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33-летний британский непобеждённый боксёр Тайсон Фьюри, являющийся чемпионом мира по версии WBC, и клуб третьего английского дивизиона "Моркам" объявили о начале сотрудничества. Об этом информирует Goal.

Отмечается, что бренд Фьюри "Gypsy King" будет размещён на форме клуба, а сам спортсмен станет амбассадором команды.

"Я люблю район Моркам, и мне приятно иметь возможность поддерживать местный клуб", — так Фьюри объяснил начало сотрудничества с футбольным клубом.

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В статье: Тайсон Фьюри
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