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Тайсон Фьюри начал сотрудничество с английским футбольным клубом
Британец стал амбассадором клуба
Getty Images/Global Images Ukraine
33-летний британский непобеждённый боксёр Тайсон Фьюри, являющийся чемпионом мира по версии WBC, и клуб третьего английского дивизиона "Моркам" объявили о начале сотрудничества. Об этом информирует Goal.
Отмечается, что бренд Фьюри "Gypsy King" будет размещён на форме клуба, а сам спортсмен станет амбассадором команды.
"Я люблю район Моркам, и мне приятно иметь возможность поддерживать местный клуб", — так Фьюри объяснил начало сотрудничества с футбольным клубом.
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