Тайсон Фьюри начал сотрудничество с английским футбольным клубом

33-летний британский непобеждённый боксёр Тайсон Фьюри, являющийся чемпионом мира по версии WBC, и клуб третьего английского дивизиона "Моркам" объявили о начале сотрудничества. Об этом информирует Goal.

Отмечается, что бренд Фьюри "Gypsy King" будет размещён на форме клуба, а сам спортсмен станет амбассадором команды.

"Я люблю район Моркам, и мне приятно иметь возможность поддерживать местный клуб", — так Фьюри объяснил начало сотрудничества с футбольным клубом.