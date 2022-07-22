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Денис Беринчик: Начинаем потихоньку возвращаться в спорт

Бокс
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С кем же пройдет следующий бой

Денис Беринчик: Начинаем потихоньку возвращаться в спорт

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Чемпион WBO International в легком дивизионе Денис Беринчик (16-0, 9 КО) в Instagram сообщил, что начинает тренироваться.

"Начинаем потихоньку возвращаться в спорт".

Напомним, последний раз Беринчик выходил в ринг в декабре 2021 года, когда единогласным решением судей победил россиянина Ису Чаниева (15-4, 7 КО).

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В статье: Денис Беринчик
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