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Денис Беринчик: Начинаем потихоньку возвращаться в спорт
С кем же пройдет следующий бой
Getty Images / Global Images Ukraine
Чемпион WBO International в легком дивизионе Денис Беринчик (16-0, 9 КО) в Instagram сообщил, что начинает тренироваться.
"Начинаем потихоньку возвращаться в спорт".
Напомним, последний раз Беринчик выходил в ринг в декабре 2021 года, когда единогласным решением судей победил россиянина Ису Чаниева (15-4, 7 КО).
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