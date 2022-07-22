Дерек Чисора готов провести бой с Тайсоном Фьюри

Британский боксер сверхтяжелого веса Дерек Чисора (33-12, 23 КО) рассказал, что готов провести бой с Тайсоном Фьюри.

"После победы над Пулевым, мое следующее сражение должно быть более масштабным. Послушайте, Фрэнк Уоррен и его отряд, просто назовите место и время, и я буду там.

Я хочу драться. Это все, что меня интересует. Если вы боец, то хотите попасть в ринг, а все остальное не имеет значения.

Люди многое говорят обо мне. Одни говорят, что мне нужна большая победа, другие, что я должен уйти на пенсию. Все что я хочу, это биться, потому что люблю это.

Это просто бизнес, но у нас получилось бы замечательное сражение. Большое уважение к Тайсону и его семье.

Если он хочет снова встретиться со мной, мы это сделаем. Если нет, то я хочу подраться с Деонтеем Уайлдером", - сказал Чисора.