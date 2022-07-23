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Джошуа рассказал, что поменяет во втором поединке против Усика

Бокс
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Вряд ли поможет

Джошуа рассказал, что поменяет во втором поединке против Усика

Фото: MARCA

UA-Футбол
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Британский супертяж Энтони Джошуа (24-2; 22 КО) рассказал, какие изменения внесет в тактику ведения второго поединка против чемпиона мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александра Усика (19-0; 13 КО). Его слова цитирует JD Official:

"Если бы я мог что-то изменить перед первым боем, то… я бы выходил в ринг с мыслями о том, что этот человек хочет отобрать все, что у меня есть. Это не просто другое сражение. И мне нужно было верить, что я могу это сделать.

Меня бы не было там, если бы я не верил тогда. Мне нужно продолжать верить, держать мой настрой на высоком уровне. Это та вера, когда люди думают, что ты не в своем уме: "Нет, ты этого не сможешь". Но нужно продолжать верить.

Я готов выкинуть эти пояса. Потому что люди должны уважать меня как человека. Я не хочу, чтобы меня уважали через пояса. Я хочу, чтобы меня уважали из-за того, какого человека вы видите" – сказал он.

Напомним, что бой Усик – Джошуа 2 состоится 20 августа в Саудовской Аравии.

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В статье: Александр Усик Энтони Джошуа
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