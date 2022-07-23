Владимир Кличко: Сила демократии – это сила народа, но она превыше всего

Украинская легенда мирового спорта Владимир Кличко рассказал, в чем сила украинского народа. Соответствующий пост он опубликовал на своей странице в Instagram.

"Сила демократии – это сила народа, но она превыше всего.

В условиях диктатуры все боятся. В Украине все поддерживают друг друга. Красиво и волшебно" – сказал он.