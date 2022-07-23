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Владимир Кличко: Сила демократии – это сила народа, но она превыше всего

Бокс
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Владимир Кличко: Сила демократии – это сила народа, но она превыше всего

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Украинская легенда мирового спорта Владимир Кличко рассказал, в чем сила украинского народа. Соответствующий пост он опубликовал на своей странице в Instagram.

"Сила демократии – это сила народа, но она превыше всего.

В условиях диктатуры все боятся. В Украине все поддерживают друг друга. Красиво и волшебно" – сказал он.

Напомним, ранее Марта Костюк показала один день из своей жизни.

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