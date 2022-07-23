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Владимир Кличко: Сила демократии – это сила народа, но она превыше всего
Комментарий чемпиона
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская легенда мирового спорта Владимир Кличко рассказал, в чем сила украинского народа. Соответствующий пост он опубликовал на своей странице в Instagram.
"Сила демократии – это сила народа, но она превыше всего.
В условиях диктатуры все боятся. В Украине все поддерживают друг друга. Красиво и волшебно" – сказал он.
Напомним, ранее Марта Костюк
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