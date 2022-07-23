Стиляга: Усик показал очередное фото из тренировочного лагеря

Украинский супертяж, чемпион мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александр Усик (19-0; 13 КО) показал фото из подготовки к поединку против британца Энтони Джошуа (24-2; 22 КО). Соответствующий снимок размещен на странице lomus_official в Instagram.

Напомним, что ранее Джошуа рассказал , что изменит во втором поединке против Усика.