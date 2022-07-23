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Стиляга: Усик показал очередное фото из тренировочного лагеря

Бокс
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Подготовка идет полным ходом

Стиляга: Усик показал очередное фото из тренировочного лагеря

фото - boxingscene.com

UA-Футбол
Новина українською

Украинский супертяж, чемпион мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александр Усик (19-0; 13 КО) показал фото из подготовки к поединку против британца Энтони Джошуа (24-2; 22 КО). Соответствующий снимок размещен на странице lomus_official в Instagram.

Напомним, что ранее Джошуа рассказал, что изменит во втором поединке против Усика.

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В статье: Александр Усик
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