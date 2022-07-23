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Стиляга: Усик показал очередное фото из тренировочного лагеря
Подготовка идет полным ходом
фото - boxingscene.com
Украинский супертяж, чемпион мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александр Усик (19-0; 13 КО) показал фото из подготовки к поединку против британца Энтони Джошуа (24-2; 22 КО). Соответствующий снимок размещен на странице lomus_official в Instagram.
Напомним, что ранее Джошуа
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