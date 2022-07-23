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Промоутер рассказал о возможной дате реванша Хэйни – Камбосос

Бокс
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Промоутер рассказал о возможной дате реванша Хэйни – Камбосос

Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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Американский промоутер, глава компании ТОР Rank Боб Арум рассказал о возможной дате реванша между абсолютным чемпионом мира в легком весе Девином Хэйни (28-0; 15 КО) и австралийцем Джорджем Камбососом (20-1; 10 КО). Его слова цитирует boxing247.com:

"Это не так, что уже все решено, но мы работаем над этим. Мы работаем с правительством Австралии, потому что не хотим проводить этот поединок на большом стадионе, который вмещает 50 тыс. зрителей, как в первом бою. Поэтому мы рассматриваем стадион Rod Laver, имеющий 20 тыс. посадочных мест.

Все еще в процессе, все усердно работают, чтобы бой состоялся в середине октября. Они, как и в прошлый раз, сражаются в воскресенье, а в Соединенных Штатах это будет суббота. При этом на ESPN в США будет транслироваться ряд чемпионских боев" – сказал он.

Напомним, что ранее Джошуа рассказал, что изменит во втором поединке против Усика.

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В статье: Девин Хэйни Джордж Камбосос
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