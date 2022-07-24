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Бывший чемпион мира: Усик не такой как я, он более дисциплинирован и готов

Бокс
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Это мягко сказано

Бывший чемпион мира: Усик не такой как я, он более дисциплинирован и готов

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Энди Руис (34-2; 22 КО) рассказал о своих ошибках во время подготовки к реваншу против Энтони Джошуа (24-2; 22 КО) и прокомментировал шансы британца в поединке против чемпиона мира по версиям WBA, WBO , IBF и IBO Александра Усика (19-0; 13 КО).

"Первое, что я могу сказать, это то, что если Усик не повторит мои ошибки, то он выиграет бой. Потому что у меня было все для того, чтобы победить Джошуа, но все происходило так быстро: я был там, я был здесь, я не сконцентрировался на том, что действительно должен был делать.

Но Усик другой. Он готов. Он более дисциплинированный. Он уже был чемпионом мира. Он был супер известен. Но это будет сложная битва для обоих.

Одна из причин, почему я выбрал Ортиса – это потому, что Усик тоже левша. Нужно отведать левшу. Я знаю, что выбрал сложного соперника. Но это то, что хотят увидеть фанаты. Думаю, Ортис – это большой шаг вперед", – сказал он.

Напомним, что ранее Джошуа рассказал, что изменит во втором поединке против Усика.

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В статье: Александр Усик Энди Руис
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