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Джошуа: Усик надрал мне задницу в нескольких раундах

Бокс
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Почти во всех, так точнее

Джошуа: Усик надрал мне задницу в нескольких раундах

Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Британский супертяж Энтони Джошуа (24-2; 22 КО) вспомнил свой первый бой против чемпиона мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александра Усика (19-0; 13 КО).

"В бою с Усиком он надрал мне задницу в некоторых раундах. Я должен принять это поражение как мужчина. Я считаю себя ответственным за него. Я человек, который способен признать ошибку, и я держу голову высоко, когда я прав. В поединке в сентябре он был прав, а я ошибся. Я хочу смениться ролями 20 августа. Мне не нравится усложнять ситуацию, потому что все гениальное просто.

Иногда если ты ничего не усложняешь, то можешь добиться больших результатов. Так что я просто не усложняю, двигаюсь вперед, и дата боя наступит очень скоро" – сказал он.

Напомним, что ранее бывший чемпион мира дал прогноз на бой Усик – Джошуа 2.

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В статье: Александр Усик Энтони Джошуа
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