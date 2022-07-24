Джошуа: Усик надрал мне задницу в нескольких раундах

Британский супертяж Энтони Джошуа (24-2; 22 КО) вспомнил свой первый бой против чемпиона мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александра Усика (19-0; 13 КО).

"В бою с Усиком он надрал мне задницу в некоторых раундах. Я должен принять это поражение как мужчина. Я считаю себя ответственным за него. Я человек, который способен признать ошибку, и я держу голову высоко, когда я прав. В поединке в сентябре он был прав, а я ошибся. Я хочу смениться ролями 20 августа. Мне не нравится усложнять ситуацию, потому что все гениальное просто.

Иногда если ты ничего не усложняешь, то можешь добиться больших результатов. Так что я просто не усложняю, двигаюсь вперед, и дата боя наступит очень скоро" – сказал он.