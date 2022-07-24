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Джошуа: Усик надрал мне задницу в нескольких раундах
Почти во всех, так точнее
Getty Images/Global Images Ukraine
Британский супертяж Энтони Джошуа (24-2; 22 КО) вспомнил свой первый бой против чемпиона мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александра Усика (19-0; 13 КО).
"В бою с Усиком он надрал мне задницу в некоторых раундах. Я должен принять это поражение как мужчина. Я считаю себя ответственным за него. Я человек, который способен признать ошибку, и я держу голову высоко, когда я прав. В поединке в сентябре он был прав, а я ошибся. Я хочу смениться ролями 20 августа. Мне не нравится усложнять ситуацию, потому что все гениальное просто.
Иногда если ты ничего не усложняешь, то можешь добиться больших результатов. Так что я просто не усложняю, двигаюсь вперед, и дата боя наступит очень скоро" – сказал он.
Напомним, что ранее бывший чемпион мира
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