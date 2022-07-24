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Промоутер Усика: Александр молился, чтобы ему никогда не пришлось стрелять

Бокс
(2 голосов)

Защищаем свой дом вместе

Промоутер Усика: Александр молился, чтобы ему никогда не пришлось стрелять

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Промоутер украинского супертяжа, чемпиона мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александра Усика (19-0; 13 КО) Александр Красюк рассказал о том, как его подопечный переживает войну в Украине. Слова специалиста цитирует Onet Sport:

"Никто из нас не хотел войны, но когда воры проникают в ваш дом, вы защищаетесь от них. И когда приходят враги, которые стали ими только потому, что сами направили против нас агрессию, наша святая обязанность защитить семью, родных, родину.

И Усик не стал исключением в этой ситуации. В такие моменты не суть важно, ты чемпион мира или обычный человек. Вы должны что-нибудь сделать, взять винтовку и выполнить свой долг.

Александр, не сомневаясь, присоединился к территориальной обороне и вместе с другими мужчинами патрулировал территорию.

Каждое утро и каждый вечер перед сном Усик молился, чтобы ему никогда не пришлось стрелять из этого ружья. Однако мы все знали, что в случае необходимости никто не будет сомневаться" – сказал он.

Напомним, что ранее экс-чемпион мира дал прогноз на бой Усик – Джошуа 2.

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В статье: Александр Усик
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Комментарии (1)
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Long (Одесса)
24.07.2022 в 11:46
Ага... По русски молился в московском патриархате
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