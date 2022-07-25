Нигерийский боксер умер после травм полученных во время спарринга

Профессиональный нигерийский боксёр Миракл Амаезе умер после спарринга.

Как сообщает Fight Gist в социальных сетях, Амаезе потерял сознание после двух нокдаунов. Ему оказали первую помощь и срочно доставили в больницу в Лагосе, где он и скончался.

За профессиональную карьеру боксёр провёл два боя, в которых одержал две победы. Оба его поединка завершились нокаутом в первом раунде в его родном городе, в том числе второй поединок всего три недели назад, 1 июля.