  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Нигерийский боксер умер после травм полученных во время спарринга
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Нигерийский боксер умер после травм полученных во время спарринга

Бокс
(1 голосов)

Спортсмен не выдержал двух нокдаунов

Нигерийский боксер умер после травм полученных во время спарринга

Новина українською

Профессиональный нигерийский боксёр Миракл Амаезе умер после спарринга.

Как сообщает Fight Gist в социальных сетях, Амаезе потерял сознание после двух нокдаунов. Ему оказали первую помощь и срочно доставили в больницу в Лагосе, где он и скончался.

За профессиональную карьеру боксёр провёл два боя, в которых одержал две победы. Оба его поединка завершились нокаутом в первом раунде в его родном городе, в том числе второй поединок всего три недели назад, 1 июля.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье:
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде