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Нигерийский боксер умер после травм полученных во время спарринга
Спортсмен не выдержал двух нокдаунов
Профессиональный нигерийский боксёр Миракл Амаезе умер после спарринга.
Как сообщает Fight Gist в социальных сетях, Амаезе потерял сознание после двух нокдаунов. Ему оказали первую помощь и срочно доставили в больницу в Лагосе, где он и скончался.
За профессиональную карьеру боксёр провёл два боя, в которых одержал две победы. Оба его поединка завершились нокаутом в первом раунде в его родном городе, в том числе второй поединок всего три недели назад, 1 июля.
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