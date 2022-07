Чемпионский титул Мохаммеда Али продали на аукционе за солидную сумму

Чемпионский пояс WBC по бою Мохаммеда Али и Джорджа Формана был продан на аукционе за 6,18 миллиона долларов.

Владельцем чемпионского пояса стал Джим Ирси - президент клуба НФЛ "Индианаполис Кольтс".

Ирси также является известным коллекционером спортивных вещей.

BREAKING—-Muhammad Ali’s

championship belt from 1974 ‘Rumble in the Jungle’ when he employed his rope-a-dope and defeated George Foreman—-just added to @IrsayCollection Just in time for the Aug. 2 show at Chicago’s Navy Pier (and Sept. 9 at Indy). Proud to be the steward!???? pic.twitter.com/REJOGV1Cwq