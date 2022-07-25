Усик: После боя с Джошуа заснул сидя

Чемпион WBA, WBO и IBF в сверхтяжелом весе Александр Усик (19-0, 13 КО) вспомнил о победе над Энтони Джошуа (24-2, 22 КО).

"Для меня это было действительно тяжелое сражение. Все постоянно говорят, что это была легкая прогулка, но нет, это не так. Это было тяжелое сражение и для него, и для меня. После боя я вернулся в отель, поел немного и заснул сидя", – сказал Усик.

Реванш состоится 20 августа.