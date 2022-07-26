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Дэйв Аллен: Думаю, что Усик досрочно победит Джошуа

Бокс
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Боксер ставит на украинца, но не удивится победе британца

Дэйв Аллен: Думаю, что Усик досрочно победит Джошуа

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Британский боксер сверхтяжелого веса и спарринг-партнер Александра Усика (19-0, 13 КО) Дэйв Аллен (19-5-2, 16 КО) сделал прогноз на бой украинца против Энтони Джошуа (24-2, 22 КО).

"Если Джошуа нокаутирует Усика одним ударом, это меня не удивит. Он может избивать, он опасен, Усик естественно меньше Энтони.

Но думаю, Усик выиграет досрочно. Роберт Гарсия сделает Джошуа агрессивным - это и будет гибелью Энтони, потому что он наткнется на что-то", - сказал Аллен для Boxing Social.

Напомним, что следующее сражение между этими боксерами состоится 20 августа.

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В статье: Александр Усик
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