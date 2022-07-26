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Названы бои, которые пройдут в андеркарде боя Усик - Джошуа

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Всего будет четыре поединка

Названы бои, которые пройдут в андеркарде боя Усик - Джошуа

Фото: MARCA

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Промоутерская компания Matchroom Boxing опубликовала андеркард боксёрского вечера, который состоится 20 августа в Саудовской Аравии.

Напомним, в главном бою украинец Александр Усик (19-0, 13 KO) проведёт защиту титулов WBA Super, IBF и WBO в супертяжёлом весе (свыше 90,7 кг) против британца Энтони Джошуа (24-2, 22 KO).

Филип Хргович (14-0, 12 KO) - Чжан Чжилэй (24-0-1, 19 KO).

Каллум Смит (28-1, 20 KO) - Матьё Бодерлик (21-1, 12 KO)

Баду Джек (25-3-3, 15 KO) Ричард Ривера (21-0, 16 KO).

Эндрю Табити (19-1, 15 KO) - Тайроном Спонг (14-0, 13 KO).

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В статье: Александр Усик
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