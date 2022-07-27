Сергей Деревянченко: Я всегда бьюсь за Украину

Бывший претендент на пояс чемпиона мира Сергей Деревянченко (13-4, 10 КО) готов к возвращению в ринг боем с Джошуа Конли (17-3-1, 11 КО). Его цитирует Boxing Scene:

"Я всегда бьюсь за Украину. Я представляю свою страну каждый раз, когда выхожу на ринг.

Все увидят мои улучшения в вечере боя. Мне противостоит соперник, который может работать джебом и двигаться. Он не будет очень идти вперед, но я знаю, что должен быть готов к его контратакам.

Это большое шоу и я рад быть ее частью. Я очень рад быть частью этого и мотивирован работать для болельщиков. Драться в Barclays Center всегда приятно. Это большая арена, и там удивительные фанаты. Я не могу дождаться возвращения на ринг.

Я все еще чувствую себя сильным в среднем весе. Я собираюсь продолжать работать и противостоять лучшим соискателям, которых только могу получить, чтобы вернуться в борьбу за титул.

Я готов сразиться с любым из чемпионов в среднем весе. Хайме Мунгуя был бы отличным соперником. В дивизионе много сильных бойцов, и я готов противостоять любому из них.

Я хочу вернуться сильнее и готов показать это. Я чувствую себя сильным физически. У меня все еще есть нравственное желание, и мое тело все еще готово и способно работать. Это все, о чем я могу попросить".

Бой Деревянченко – Конли состоится 30 июля в Бруклине.