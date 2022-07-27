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Энтони Джошуа: Я всегда хотел вернуть супертяжёлый вес в Великобританию

Бокс
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Британец так и не завоевал популярность у болельщиков

Энтони Джошуа: Я всегда хотел вернуть супертяжёлый вес в Великобританию

Getty Images/Global Images Ukraine

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Двукратный чемпион мира в супертяжёлом весе, британец Энтони Джошуа назвал причину, почему он так и не стал популярным в Соединённых Штатах по ходу своей профессиональной карьеры.

"Когда я пришёл в супертяжёлый вес, это было событие, и тогда я подумал: "Позвольте мне бросить вызов каждому". Возможно, никто не уважал мою позицию из-за того, что я британец. Но я всегда хотел вернуть супертяжёлый вес в Великобританию и показать, что мы сильны.

Иногда мне кажется, что люди видят меня пьющим чай с королевой и поедающим печенье. Я чувствовал, что на меня не смотрят как на доминирующую силу в дивизионе. Люди считали, что Энтони Джошуа просто любит смотреться в зеркало", – приводит слова бойца издание The Sun.

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В статье: Энтони Джошуа
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