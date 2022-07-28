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Хирн: Джошуа проведет бой с Фьюри, даже если проиграет Усику

Бокс
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Ждем боя

Хирн: Джошуа проведет бой с Фьюри, даже если проиграет Усику

Новина українською

Промоутер бывшего чемпиона мира Энтони Джошуа (24-2, 22 КО) Эдди Хирн заявил, что бой его подопечного против Тайсона Фьюри (32-0-1, 23 КО) состоится, даже если он проиграет Александру У1 , 13 КО):

"Чаще всего мне задают вопрос: "Когда Джошуа собирается подраться с Тайсоном Фьюри?" Честно говоря, Джошуа мог пропустить этот бой и сразу сразиться с Тайсоном Фьюри. Их бой всегда будет самым большим в боксе, не правда ли? Но он хочет отвоевать свои пояса.

Он считает, что может победить Александра Усика, поэтому он должен получить уважение за то, что не просто сражался с ним однажды, а сразу решился на реванш.

Я считаю, что Джошуа – Фьюри состоится вне зависимости от того, что произойдет 20 августа. Но если и когда Джошуа победит, этот бой станет величайшим в истории спорта. Не только нашего поколения, а в истории спорта.

Напомним, промоутер Усика заявил, что Джошуа не так слаб, как многие думают.

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В статье: Александр Усик Энтони Джошуа Тайсон Фьюри
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