Хирн: Джошуа проведет бой с Фьюри, даже если проиграет Усику

Промоутер бывшего чемпиона мира Энтони Джошуа (24-2, 22 КО) Эдди Хирн заявил, что бой его подопечного против Тайсона Фьюри (32-0-1, 23 КО) состоится, даже если он проиграет Александру У1 , 13 КО):

"Чаще всего мне задают вопрос: "Когда Джошуа собирается подраться с Тайсоном Фьюри?" Честно говоря, Джошуа мог пропустить этот бой и сразу сразиться с Тайсоном Фьюри. Их бой всегда будет самым большим в боксе, не правда ли? Но он хочет отвоевать свои пояса.

Он считает, что может победить Александра Усика, поэтому он должен получить уважение за то, что не просто сражался с ним однажды, а сразу решился на реванш.

Я считаю, что Джошуа – Фьюри состоится вне зависимости от того, что произойдет 20 августа. Но если и когда Джошуа победит, этот бой станет величайшим в истории спорта. Не только нашего поколения, а в истории спорта.

Напомним, промоутер Усика заявил, что Джошуа не так слаб, как многие думают.