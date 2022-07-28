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Промоутер Усика: Александр сейчас не в полном порядке, потому что в его родной стране идет война

Бокс
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Поединок запланирован на 20 августа

Промоутер Усика: Александр сейчас не в полном порядке, потому что в его родной стране идет война

фото - ringside24.com

Новина українською

Промоутер Александр Красюк рассказал о том, как война влияет на подготовку Александра Усика (19-0, 13 КО) к бою с Энтони Джошуа (24-2, 22 КО).

- Насколько много значит для украинцев победа Усика над Джошуа?

– В текущих условиях – очень-очень многое будет значимо. Усик – национальный герой в Украине. Сейчас он самый популярный спортсмен. Многие следят за ним в соцсетях, смотрят его интервью, следят за его карьерой.

Сейчас украинцы переживают тяжелые времена. Люди устали, эмоционально истощены. Потому им нужна мощная положительная энергетическая бомба. Бой Усика – одно из того, что может сделать людей счастливыми. Все в Украине ожидают увидеть Сашу в реванше. Все хотят, чтобы он победил, потому что Украине сейчас нужны победы.

– Как все это повлияет на Усика?

– Он профессиональный спортсмен. Профессионал высочайшего уровня. У него огромный опыт в боксе. А бокс – это не только навыки, работа ног, ушибы и форма. Как и у большинства видов спорта, в боксе большую роль играет психология, ментальность. Правильное мышление может являться ключом к победе. Обычно так оно и есть.

Вокруг Усика очень профессиональная команда. Эти люди знают, что делать, что говорить, как проводить тренировочный процесс – физически и психологически. Как и каждый украинец, Усик сейчас не в полном порядке, потому что в его родной стране идет война. Но это не мешает ему достичь своих целей, выполнять свою работу должным образом, идти по пути к славе, - сказал Красюк.

Напомним, что сражение состоится 20 августа.

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В статье: Александр Красюк
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Источник:
Tribuna

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