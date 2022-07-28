Тренер Фьюри: Если Фьюри заплатят 500 миллионов, то он вернется в ринг

Тренер чемпиона WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри (31-0-1, 22 КО) Шугар Хилл Стюард считает, что его подопечный может вернуться в ринг. Слова специалиста приводит портал talkSPORT.

"Я рад, что он ушел на пенсию. Мы раньше уже говорили об этом и потому у меня не было никаких негативных мнений по его завершению карьеры".

Он сделал все в боксе и об этом я ему скажу, что я ему сказал: "Ты все сделал, тебе не нужно продолжать заниматься боксом, чтобы пытаться провести те бои, которые ты хочешь, а они не происходят".

Это удручает, а у Тайсона и так были проблемы с ментальным здоровьем.

Все это может быть частью того, что влечет некоторые его проблемы – попытки воплотить эти бои в реальность.

Останется ли он на пенсии? Конечно, почему бы и нет? Мне кажется, он назвал какое-то волшебное число (500 млн).

Если это случится, то, возможно, мы снова увидим Тайсона Фьюри, нокаутирующего кого-то".