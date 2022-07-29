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Эдди Хирн: Кто-то из команды Тайсона связался с Чисорой

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Будет бой?

Эдди Хирн: Кто-то из команды Тайсона связался с Чисорой

Новина українською

Промоутер Эдди Хирн рассказал о возможном третьем бою Тайсона Фьюри (32-0-1, 23 КО) против Дерека Чисоры (33-12, 23 КО).

"Думаю, кто-то из команды Тайсона связался с Чисорой по поводу боя с ним в декабре. Кто знает, вернется ли Фьюри в ринг? Я не знаю.

Бой Джошуа – Фьюри будет масштабным. Он таковым всегда будет, вне зависимости от исхода боя Энтони с Усиком 20 августа. Считаю, он и состоится, невзирая на любой результат поединка с Усиком. Но если Джошуа победит Александра, то с Фьюри будет самый большой поединок в истории спорта", - сказал Хирн.

В 2011-м Фьюри победил Чисору решением судей, а в 2014-м Тайсон выиграл досрочно.

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В статье: Эдди Хирн
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Источник:
Tribuna

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