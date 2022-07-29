Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Эдди Хирн: Кто-то из команды Тайсона связался с Чисорой
Будет бой?
Промоутер Эдди Хирн рассказал о возможном третьем бою Тайсона Фьюри (32-0-1, 23 КО) против Дерека Чисоры (33-12, 23 КО).
"Думаю, кто-то из команды Тайсона связался с Чисорой по поводу боя с ним в декабре. Кто знает, вернется ли Фьюри в ринг? Я не знаю.
Бой Джошуа – Фьюри будет масштабным. Он таковым всегда будет, вне зависимости от исхода боя Энтони с Усиком 20 августа. Считаю, он и состоится, невзирая на любой результат поединка с Усиком. Но если Джошуа победит Александра, то с Фьюри будет самый большой поединок в истории спорта", - сказал Хирн.
В 2011-м Фьюри победил Чисору решением судей, а в 2014-м Тайсон выиграл досрочно.
Популярное сейчас
- Судейский эксперт о голе в ворота Ворсклы: Не уверен – не поднимай
- Миколенко против родного клуба. Сегодня Динамо сыграет с Эвертоном
- Дата матча Динамо с Штурмом, Барса подписала 55-миллионного защитника. Главные новости за 28 июля
- Дерек Чисора отреагировал на угрозы Тайсона Фьюри
- Вокалист группы Антитела показал свои будни в качестве парамедика ВСУ
- Как ведьма скажет. Украинские девушки-волонтёры презентовали шикарный календарь. ФОТО