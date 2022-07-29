Сергей Деревянченко и Джошуа Конли провели традиционную процедуру взвешивания

29 июля состоялась традиционная процедура взвешивания накануне поединка между бывшим претендентом на титул чемпиона мира в среднем дивизионе украинец Сергей Деревянченко (13-4, 10 КО) и американец Джошуа Конли (11-3-KO).

Украинец показал на весах 72,3 кг, его оппонент – 72,6 кг.

Напомним, что 10-раундовый бой состоится 30 июля на арене Barclays Center в Бруклине (штат Нью-Йорк, США). Поединок пройдет в андеркарде противостояния между Дэнни Гарсией и Хосе Бенавидесом.