Деревянченко без особых проблем победил Конли

Украинский боксер, бывший претендент на титул чемпиона мира в среднем весе Сергей Деревянченко (14-4; 10 КО) уверенно победил в рамках боксерского вечера в Бруклине (США).

В не очень ярком поединке наш соотечественник одолел местного спортсмена Джошуа Конли (17-4-1; 14 КО).

На протяжении всего боя Сергей полностью доминировал над своим соперником, главной задачей которого в поединке было меньше пропустить. Среди удачных действий Конли на протяжении всего боя было лишь попадание в первом раунде и, как следствие, рассечение у украинца. В дальнейшем активных действий американец не проводил.

В результате судьи единогласным решением 98-92; 98-92; 99-91 отдали победу Деревянченко.