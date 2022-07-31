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Деревянченко без особых проблем победил Конли

Бокс
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Но было и рассечение

Деревянченко без особых проблем победил Конли

UA-Футбол
Новина українською

Украинский боксер, бывший претендент на титул чемпиона мира в среднем весе Сергей Деревянченко (14-4; 10 КО) уверенно победил в рамках боксерского вечера в Бруклине (США).

В не очень ярком поединке наш соотечественник одолел местного спортсмена Джошуа Конли (17-4-1; 14 КО).

На протяжении всего боя Сергей полностью доминировал над своим соперником, главной задачей которого в поединке было меньше пропустить. Среди удачных действий Конли на протяжении всего боя было лишь попадание в первом раунде и, как следствие, рассечение у украинца. В дальнейшем активных действий американец не проводил.

В результате судьи единогласным решением 98-92; 98-92; 99-91 отдали победу Деревянченко.

Напомним, что ранее украинский боец ​​Потеря неудачно дебютировал в UFC.

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В статье: Сергей Деревянченко
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