Тренер Дэвиса уверен, что бой против Ломаченко состоится

Тренер американского легковеса Джервонты Дэвиса (27-0; 25 КО) Келвин Форд заявил, что бой его подопечного против украинца Василия Ломаченко (16-2; 11 КО) обязательно состоится.

- Относительно боя против Василия Ломаченко. Как вы думаете, он может когда-нибудь материализоваться?

- Он состоится. Я скажу так: все великие бои произойдут. Вопрос только в том, что для этого должны сойтись звезды. Он состоится – сказал он.