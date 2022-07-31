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Тренер Дэвиса уверен, что бой против Ломаченко состоится

Бокс
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Это был бы отличный поединок

Тренер Дэвиса уверен, что бой против Ломаченко состоится

фото - boxingscene.com

UA-Футбол
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Тренер американского легковеса Джервонты Дэвиса (27-0; 25 КО) Келвин Форд заявил, что бой его подопечного против украинца Василия Ломаченко (16-2; 11 КО) обязательно состоится.

- Относительно боя против Василия Ломаченко. Как вы думаете, он может когда-нибудь материализоваться?

- Он состоится. Я скажу так: все великие бои произойдут. Вопрос только в том, что для этого должны сойтись звезды. Он состоится – сказал он.

Напомним, что ранее ТОР Rank объявили возможную дату следующего поединка Василия.

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В статье: Василий Ломаченко Джервонта Дэвис
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Источник:
XSport

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