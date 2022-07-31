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Тренер Дэвиса уверен, что бой против Ломаченко состоится
Это был бы отличный поединок
фото - boxingscene.com
Тренер американского легковеса Джервонты Дэвиса (27-0; 25 КО) Келвин Форд заявил, что бой его подопечного против украинца Василия Ломаченко (16-2; 11 КО) обязательно состоится.
- Относительно боя против Василия Ломаченко. Как вы думаете, он может когда-нибудь материализоваться?
- Он состоится. Я скажу так: все великие бои произойдут. Вопрос только в том, что для этого должны сойтись звезды. Он состоится – сказал он.
Напомним, что ранее ТОР Rank
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