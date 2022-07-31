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Виталий Кличко стал почетным гражданином Варшавы. Видео
Новый поляк
Getty Images / Global Images Ukraine
Легенда мирового бокса, мэр Киева Виталий Кличко получил звание почетного гражданина Варшавы. В событии также участвовал его брат Владимир.
Напомним, ранее Сергей Деревянченко
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