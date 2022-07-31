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Виталий Кличко стал почетным гражданином Варшавы. Видео

Бокс
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Новый поляк

Виталий Кличко стал почетным гражданином Варшавы. Видео

Getty Images / Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Легенда мирового бокса, мэр Киева Виталий Кличко получил звание почетного гражданина Варшавы. В событии также участвовал его брат Владимир.

Напомним, ранее Сергей Деревянченко выиграл бой в Бруклине.

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В статье: Виталий Кличко
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