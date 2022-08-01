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WBC назначил бой за вакантный титул в первом полусреднем весе
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фото - 24.kz
Всемирный боксёрский совет (WBC) повторно санкционировал поединок за вакантный титул чемпиона мира в первом полусреднем весе (до 63,5 кг).
Напомним, изначально титул, оставленный лидером дивизиона британцем Джошем Тэйлором, должны были разыграть американцы Хосе Карлос Рамирес (27-1, 17 KO) и Хосе Сепеда (35-2, 27 KO), однако позже Рамирес сообщил, что готовится к свадьбе и не сможет выступить.
В WBC спешно нашли замену, и теперь с Сепедой сразится другой американский экс-чемпион, нокаутёр Реджис Прогре (27-1, 23 KO).
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