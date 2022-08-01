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Украинцы смогут бесплатно посмотреть бой Усик - Джошуа

Бокс
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Трансляторы сделали подарок украинцам

Украинцы смогут бесплатно посмотреть бой Усик - Джошуа

Фото: instagram.com

Новина українською

20 августа в Саудовской Аравии пройдет второй поединок обладателя титулов WBO/WBA/IBF Александра Усика (19-0, 13 KO) и Энтони Джошуа (24-2, 22 KO).

Правила показа реванша сверхтяжеловесов в Украине будут отличаться от боя, который проходил в сентябре 2021 года. Тогда в Украине посмотреть бой на MEGOGO можно было по правилам PPV. Осенью из-за высокого интереса к бою зрители сталкивались с проблемами с трансляцией.

В этот раз трансляторы сделали подарок украинским болельщикам бокса. Поединок бесплатно можно посмотреть на MEGOGO, региональных каналах "Общественного" и Youtube канале Александра Усика (USYK17).

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В статье: Александр Усик Энтони Джошуа
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Источник:
XSport.ua

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