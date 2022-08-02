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Хирн: Я думаю, что Джошуа уверен в своём плане на бой с Усиком

Бокс
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Промоутер уверен в своем подопечном

Хирн: Я думаю, что Джошуа уверен в своём плане на бой с Усиком

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Эдди Хирн, промоутер двукратного чемпиона мира в супертяжёлом весе британца Энтони Джошуа, высказался о подготовке бойца к поединку с украинцем Александром Усиком.

"Я думаю, что Джошуа уверен в своём плане на этот поединок. Он уверен в своих действиях и находится в отличной форме. Энтони знает про ошибки, которые он допускал раньше, и прекрасно знает, что нужно сделать, чтобы их исправить. Он очень доволен тем, что работает с Робертом Гарсией.

Если Джошуа проиграет, то проиграет номеру один. Но очевидно, что все мы хотим, чтобы Энтони одержал победу. И я верю, что в этом случае мы увидим его поединок с Тайсоном Фьюри", — приводит слова Хирна BoxingScene.

Реванш Энтони Джошуа и Александра Усика состоится 20 августа в Саудовской Аравии.

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В статье: Эдди Хирн
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