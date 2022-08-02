Боб Арум: Тайсон может провести бой с Усиком или Джошуа

Глава Top Rank Боб Арум в интервью FightHype.com рассказал, что Тайсон Фьюри (32-0-1, 23 KO) может провести бой с победителем реванша Александр Усик - Энтони Джошуа:

"Я не думаю, что он хочет сразиться именно с Джошуа. По моему мнению, он проведет бой с кем-нибудь, кто победит. Объединить все титулы и после решить, станет ли он завершать карьеру.

Я считаю, что он не хочет оставлять это дело незавершенным. Опять же это его выбор. Ни я, ни Фрэнк (Уоррен) не давили на "Цыганского короля". Мы поднимем этот вопрос, как только произойдет реванш Усика из Джошуа".