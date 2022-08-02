Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Боб Арум: Тайсон может провести бой с Усиком или Джошуа
Глава Top Rank не исключает такого варианта
Глава Top Rank Боб Арум в интервью FightHype.com рассказал, что Тайсон Фьюри (32-0-1, 23 KO) может провести бой с победителем реванша Александр Усик - Энтони Джошуа:
"Я не думаю, что он хочет сразиться именно с Джошуа. По моему мнению, он проведет бой с кем-нибудь, кто победит. Объединить все титулы и после решить, станет ли он завершать карьеру.
Я считаю, что он не хочет оставлять это дело незавершенным. Опять же это его выбор. Ни я, ни Фрэнк (Уоррен) не давили на "Цыганского короля". Мы поднимем этот вопрос, как только произойдет реванш Усика из Джошуа".
Популярное сейчас
- Жеребьевка Лиги Конференций: Заря узнала потенциального соперника
- Источник: форвард киевского Динамо подписал полноценный контракт с луганской Зарей
- Динамо - Штурм. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов
- Украинцы смогут бесплатно посмотреть бой Усик - Джошуа
- Красотка дня. Украинская Анжелина Джоли защищает нашу страну в рядах ВСУ. ФОТО
- Блогер из Днепра устроил красивую акцию для сбора средств на нужды ВСУ