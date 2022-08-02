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Александр Красюк: Анатолий Ломаченко присутствует в тренировочном лагере Усика
Украинец тренируется под контролем Анатолия Николаевича
фото - ringside24.com
Александр Красюк, промоутер обладателя титулов WBA, WBO и IBF в сверхтяжелом весе Александра Усика (19-0, 13 КО), рассказал, присутствует ли в лагере украинца тренер Анатолий Ломаченко.
"Анатолий Ломаченко всегда был, есть и будет его наставником.
Все, что делается в тренировочном лагере Усика, все делается с его согласованием и под контролем Анатолия Николаевича", – сказал Красюк.
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