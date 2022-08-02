Александр Красюк: Анатолий Ломаченко присутствует в тренировочном лагере Усика

Александр Красюк, промоутер обладателя титулов WBA, WBO и IBF в сверхтяжелом весе Александра Усика (19-0, 13 КО), рассказал, присутствует ли в лагере украинца тренер Анатолий Ломаченко.

"Анатолий Ломаченко всегда был, есть и будет его наставником.

Все, что делается в тренировочном лагере Усика, все делается с его согласованием и под контролем Анатолия Николаевича", – сказал Красюк.