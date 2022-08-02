  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Александр Красюк: Анатолий Ломаченко присутствует в тренировочном лагере Усика
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Александр Красюк: Анатолий Ломаченко присутствует в тренировочном лагере Усика

Бокс
(1 голосов)

Украинец тренируется под контролем Анатолия Николаевича

Александр Красюк: Анатолий Ломаченко присутствует в тренировочном лагере Усика

фото - ringside24.com

Новина українською

Александр Красюк, промоутер обладателя титулов WBA, WBO и IBF в сверхтяжелом весе Александра Усика (19-0, 13 КО), рассказал, присутствует ли в лагере украинца тренер Анатолий Ломаченко.

"Анатолий Ломаченко всегда был, есть и будет его наставником.

Все, что делается в тренировочном лагере Усика, все делается с его согласованием и под контролем Анатолия Николаевича", – сказал Красюк.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Александр Усик
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде