Головкин: Победа над Саулем Альваресом стала бы самой большой в моей карьере

40-летний чемпион мира в среднем весе из Казахстана Геннадий Головкин (42-1-1, 37 КО) поделился мыслями о предстоящем третьем поединке против абсолютного чемпиона суперсреднего дивизиона (до 76,2 кг) мексиканца Канело Альвареса (57-2-2, 39 КО), который запланирован на 17 сентября в Лас-Вегасе (США).

"Уверен, что это не будет лёгкий бой. Мой соперник — чемпион, у него четыре пояса, и он, возможно, лучший боец в этом весе (до 76,2 кг), — отметил казахстанец. — Я же поднимаюсь в эту категорию впервые и дерусь с лучшим в ней. Скорее всего, я буду чувствовать себя свежим в этом весе, буду готов с физической точки зрения. Думаю, мне будет даже более комфортно. С другой стороны, должен сказать, что я и в своей категории ощущаю себя невероятно уютно.

Это была бы самая большая победа в моей карьере. Это было бы лучшее, что случалось".