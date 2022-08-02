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Майк Тайсон: По Усику очень тяжело попасть

Бокс
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Майк не сбрасывает и Джошуа со счетов

Майк Тайсон: По Усику очень тяжело попасть

фото - talksport.com

Новина українською

Бывший чемпион мира в сверхтяжелом весе Майк Тайсон поделился мыслями о реванше Усик - Джошуа.

"Послушайте, Джошуа необходимо измочить Усика, поскольку этот парень очень плавный, он двигается и все такое.

Джошуа нужно его измотать, нельзя боксировать с ним, поскольку он его просто не переигрывает.

По Усику очень тяжело попасть. Стиль таких элитных боксеров-любителей сложен для ребят вроде Джошуа, потому что они слишком много двигаются, финтят и т.д.

Джошуа мог бы сделать очень многое, так что он не является потерянной душой. Энтони многому может научиться, и он все еще учится.

Джошуа опасен, потому что он по-прежнему учится. Ему нельзя просто финтиты и постоянно использовать джеб, нужно превратить поединок в драку.

Джошуа нужно немного повысить темп. Обладает очень большим потенциалом. У Джошуа есть яйца, он не легкая прогулка для Усика", – сказал Тайсон.

Реванш Усика и Джошуа пройдет 20 августа.

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В статье: Энтони Джошуа
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Источник:
Tribuna

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