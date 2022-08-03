Александр Красюк рассказал, когда состоится следующий бой Беринчика

Генеральный директор промоутерской компании K2 Promotions Ukraine Александр Красюк рассказал, когда состоится следующий бой украинского легковеса Дениса Беринчика.

"Ни для кого не секрет, что должны были состояться торги за титул Европейского боксерского союза EBU между Денисом Беринчиком и Иваном Менди. Я был в Париже, встречался с его менеджером и тренером. Это было после того, как мы заключили соглашение о поединке.

Мы планируем, что это сражение состоится в октябре. Где именно произойдет – пока мы не можем сказать, потому что именно сейчас мы находимся в центре переговоров. Мы планируем на октябрь, так что Денис Беринчик уже начал работать в усиленном режиме", – сказал Красюк.