Александр Красюк рассказал в интервью YouTube-каналу Mixed Zone by Dream Bigger, что Александр Усик выкупил права на трансляцию реванша с Энтони Джошуа.

По словам Красюка, кто не имеет доступа к интернету или Megogo, сможет смотреть этот поединок в прямом эфире на телеканале Суспильне.

Также бой будет доступен на официальном YouTube-канале Александра Усика.

"Бесплатная трансляция — это подарок Александра Усика, потому что он за свой счет получил эти права, и безвозмездно хочет передать всему украинскому народу, чтобы этот поединок каждый желающий украинец мог наблюдать в прямом эфире.

Во время прямого эфира каждый желающий сможет с помощью QR-кода внести вклад в победу. Также все деньги от спонсоров, которые будут помогать с этой трансляцией, будут переходить в фонд Александра Усика и будут направлены на помощь Украине", - добавил Красюк.

Реванш между Усиком и Джошуа состоится 20 августа 2022 года в Саудовской Аравии.