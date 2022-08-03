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Александр Усик выкупил права на трансляцию реванша с Энтони Джошуа
Украинец сделал подарок для своего народа
Getty Images / Global Images Ukraine
Александр Красюк рассказал в интервью YouTube-каналу Mixed Zone by Dream Bigger, что Александр Усик выкупил права на трансляцию реванша с Энтони Джошуа.
По словам Красюка, кто не имеет доступа к интернету или Megogo, сможет смотреть этот поединок в прямом эфире на телеканале Суспильне.
Также бой будет доступен на официальном YouTube-канале Александра Усика.
"Бесплатная трансляция — это подарок Александра Усика, потому что он за свой счет получил эти права, и безвозмездно хочет передать всему украинскому народу, чтобы этот поединок каждый желающий украинец мог наблюдать в прямом эфире.
Во время прямого эфира каждый желающий сможет с помощью QR-кода внести вклад в победу. Также все деньги от спонсоров, которые будут помогать с этой трансляцией, будут переходить в фонд Александра Усика и будут направлены на помощь Украине", - добавил Красюк.
Реванш между Усиком и Джошуа состоится 20 августа 2022 года в Саудовской Аравии.
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