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Тайсон Фьюри ведет переговоры о следующем бое

Бокс
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Официальной информации пока нет

Тайсон Фьюри ведет переговоры о следующем бое

фото - boxingscene.com

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Чемпион мира по версии WBC в супертяжёлом весе, британец Тайсон Фьюри (32-0-1, 23 KO) начал переговоры о следующем поединке, сообщает издание The Independent со ссылкой на менеджера Дэвида Ганса.

Ганс представляет британского ветерана Дерека Чисору (33-12, 23 KO), в прошлом уже дважды встречавшегося с Фьюри и в конце июля заявившего о желании провести третий бой, что вполне вероятно, учитывая, что у Фьюри есть возможность провести добровольную защиту титула.

"Команда Тайсона уже вышла на нас с предложением обсудить детали возможного поединка, который мог бы состояться в конце года. Пока есть только наброски. В ближайшее время мы соберёмся, чтобы обсудить всё подробнее", – сказал Ганс.

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В статье: Тайсон Фьюри
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