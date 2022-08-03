Боб Арум: Думаю, Фьюри действительно ждет результата боя Усик - Джошуа

Промоутер Боб Арум рассказал о шансах возвращения чемпиона WBC в сверхтяжелом весе Тайсона Фьюри (32-0-1, 23 КО) в ринг.

"Тоже слышал, что Тайсон не может попасть в США из-за ситуации с Кинаганом. Но мне сказали, что это может быть и не так. В любом случае, Тайсон гастролирует по Великобритании, ездит с места на место, развлекает людей – ему очень весело. Думаю, он действительно ожидает результата боя Усик - Джошуа, поэтому посмотрим, что произойдет.

Мы знаем, что саудовцы вложили много денег в бой Усик – Джошуа. В глубине души знаю, что Фьюри хотел бы боя против победителя. Поэтому вопрос в том, где это будет, когда – все ответы после 20 августа.

Тайсон готов будет боксировать против любого, кто выиграет этот поединок. Не думаю, что он хочет уходить на пенсию, не завершив это дело с боем за абсолюта. Но это зависит от Фьюри, я и Уоррен не жмем на его, а ждем бой Усик - Джошуа", - сказал Арум для FightHype.com.