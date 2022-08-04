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Тренер Джошуа: Перед боем с Усиком мы многое изменили

Бокс
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Посмотрим

Тренер Джошуа: Перед боем с Усиком мы многое изменили

фото - boxingscene.com

Новина українською

Роберт Гарсия, новый тренер Энтони Джошуа, рассказал, как поражения от Энди Руиса и Александра Усика повлияли на него.

"Многие боксеры после поражений могут думать, что они и представить не могли, что проиграют. Как, пожалуй, случилось с Энтони после Энди Руиса. Эти два поражения повлияли на Джошуа. Видимо, он думал, что это конец карьеры или что-то такое". .

Но самое важное, что они повлияли на решение боксера сменить подготовку. Нам нужно было изменить это настроение, эти мысли, мол, возможно, я не столь мощен для сверхтяжелого веса.

И перед боем с Усиком мы многое изменили – и в подготовке, и в психологии", – сказал Гарсия.

Реванш состоится 20 августа.

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В статье: Энтони Джошуа
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