  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Названа дата боя Паркер - Джойс
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Названа дата боя Паркер - Джойс

Бокс
(1 голосов)

Он состоится 24 сентября

Названа дата боя Паркер - Джойс

Новина українською

Названа дата боя экс-чемпиона мира в супертяжелом дивизионе новозеландца Джозефа Паркера (30-2, 21 KO) и британца Джо Джойса (13-0, 12 КО). Поединок состоится 24 сентября.

Бой пройдет в Манчестере, Великобритания. Об этом в Twitter сообщил промоутер Франк Уоррен.

Паркер накануне подписал контракт с Boxxer, у которого есть эксклюзивный контракт со Sky, однако поединок будет транслировать BT Sport Box Office.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Джозеф Паркер
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде