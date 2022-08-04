Названа дата боя Паркер - Джойс

Названа дата боя экс-чемпиона мира в супертяжелом дивизионе новозеландца Джозефа Паркера (30-2, 21 KO) и британца Джо Джойса (13-0, 12 КО). Поединок состоится 24 сентября.

Бой пройдет в Манчестере, Великобритания. Об этом в Twitter сообщил промоутер Франк Уоррен.

Паркер накануне подписал контракт с Boxxer, у которого есть эксклюзивный контракт со Sky, однако поединок будет транслировать BT Sport Box Office.