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Названа дата боя Паркер - Джойс
Он состоится 24 сентября
Названа дата боя экс-чемпиона мира в супертяжелом дивизионе новозеландца Джозефа Паркера (30-2, 21 KO) и британца Джо Джойса (13-0, 12 КО). Поединок состоится 24 сентября.
Бой пройдет в Манчестере, Великобритания. Об этом в Twitter сообщил промоутер Франк Уоррен.
Паркер накануне подписал контракт с Boxxer, у которого есть эксклюзивный контракт со Sky, однако поединок будет транслировать BT Sport Box Office.
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