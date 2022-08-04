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Гвоздик: Усик – профессионал, он уникален
Украинец рассказал о своем коллеге
Экс-чемпион мира в полутяжелом весе Александр Гвоздик (17-1, 14 КО) в интервью YouTube-канала WHEN THE SMOKE CLEARS рассказал о обладателе титулов по версиям WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом дивизионе , 13 КО).
"Усик – профессионал, он уникален. Если он боксирует с соперником среднего уровня, которого можно победить, то вы увидите Усика, которого просто сделает достаточно, чтобы избить этого парня. Возможно, его победа даже не будет велика. Поверьте, я очень хорошо знаю Александра, когда ему необходимо прыгнуть выше головы, он это сделает. Он обладает этим уникальным качеством, отделяющим его от обычных и отличных бойцов. А еще ему помогает сильнейшая вера в Бога. Он очень приятный парень".
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