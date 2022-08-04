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Владимир Кличко: Каждый день приближает нас к победе

Бокс
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Экс-боксер поддержал украинцев

Владимир Кличко: Каждый день приближает нас к победе

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Бывший чемпион мира по сверхтяжелому весу Владимир Кличко считает, что Украина с каждым днем становится ближе к победе.

"Благодаря своему душевному состоянию мы не впадаем в роль пассивной жертвы, а постоянно проявляем инициативу".

Каждый день удаляет нас от шока и приближает к победе", – написал Кличко.

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В статье: Владимир Кличко
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