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Владимир Кличко: Каждый день приближает нас к победе
Экс-боксер поддержал украинцев
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Бывший чемпион мира по сверхтяжелому весу Владимир Кличко считает, что Украина с каждым днем становится ближе к победе.
"Благодаря своему душевному состоянию мы не впадаем в роль пассивной жертвы, а постоянно проявляем инициативу".
Каждый день удаляет нас от шока и приближает к победе", – написал Кличко.
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