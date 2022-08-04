Владимир Кличко: Каждый день приближает нас к победе

Бывший чемпион мира по сверхтяжелому весу Владимир Кличко считает, что Украина с каждым днем становится ближе к победе.

"Благодаря своему душевному состоянию мы не впадаем в роль пассивной жертвы, а постоянно проявляем инициативу".

Каждый день удаляет нас от шока и приближает к победе", – написал Кличко.