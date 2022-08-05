Хирн: Владимир Кличко все еще может показать себя в тяжелом весе

Британский промоутер Эдди Хирн поделился своим мнением о возможном возвращении Владимира Кличко в бокс:

"Я обсуждал с ним это где-то два года назад. Возможно ли возвращение? Думаю да. Он все еще может показать себя в тяжелом весе и показать себя неплохо. Просто важен вопрос мотивации. Что ты еще можешь драться с молодыми и голодными ребятами.

Когда Кличко сражался с Джошуа, он встретился лицом к лицу с молодым львом, который и близко не был так силен, как Владимир. У него не было опыта. Но он просто не сдавался, а Владимир тогда не чувствовал голода. Он думал, что это последнее сражение и нужно выложиться на 100%.

А сейчас это уже не нужно. Ты скучаешь по этому чувству, но бои уже не нужны. А если тебе не нужен бокс из-за денег или соперничества, тогда тебе следует держаться подальше. Особенно если речь идет о тяжелом весе. В ней и будут молодые голодные львы, которые тебя могут разорвать.