Эдди Хирн: Джошуа нокаутирует Усика в реванше

Промоутер британского супертяжа Энтони Джошуа (24-2; 22 КО) Эдди Хирн дал прогноз на бой-реванш своего подопечного против украинского чемпиона мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александра Усика (19-0; 13 КО). Его слова цитирует IFL TV:

"Я действительно верю, что Джошуа нокаутирует Усика в реванше. Верю, что бой будет очень непростым. Ведь Усик – боец ​​из ТОП-10 P4P. Но я верю, что это сделает Джошуа.

Энтони уже в Саудовской Аравии. Он подходит к бою в невероятной форме. Не только в физическом плане, но и в моральном. Он готов. До боя осталось всего две недели. Да, я верю в Энтони. Он справится" – сказал он.

Напомним, что бой Усик – Джошуа 2 состоится 20 августа в Саудовской Аравии.