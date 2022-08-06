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До боя две недели: Букмекеры обновили прогноз на Усик – Джошуа 2

Бокс
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Он почти не отличается от предыдущих

До боя две недели: Букмекеры обновили прогноз на Усик – Джошуа 2

Getty Images / Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Уже через две недели в Саудовской Аравии мир увидит один из самых ожидаемых поединков этого столетия. Украинский чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александр Усик (19-0; 13 КО) даст реванш британцу Энтони Джошуа (24-2; 22 КО) и попытается продлить свой "стрик" побед-поражений до 20-0.

Если перед первым поединком наш соотечественник был явным аутсайдером, и коэффициенты его победы колебались от 3,5 до 4,5 (в то время как на Джошуа давали 1,5-1,6), то перед реваншем специалисты дали совсем другие прогнозы.

Сегодня средним коэффициентом по букмекерам на победу украинца является цифра 1,6. Она стабильно держится в течение уже более трех месяцев. На победу Джошуа дают 2,61. Небольшое увеличение коэффициента в течение того же отрезка времени. Очень маловероятным специалисты считают ничью – 21,0.

Напомним, что бой Усик – Джошуа 2 состоится уже через две недели, 20 августа в Саудовской Аравии.

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В статье: Александр Усик Энтони Джошуа
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