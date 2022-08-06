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Джо Джойс хочет досрочно победить Паркера

Бокс
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Интересный поединок

Джо Джойс хочет досрочно победить Паркера

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Британский супертяж Джо Джойс (14-0; 13 КО) рассказал, что стремится досрочно победить своего будущего соперника Джозефа Паркера (30-2; 21 КО).

"Это отличный бой, лучший поединок для нас обоих. Это тоже огромный риск, но победитель может провести поединок с победителем реванша Усик – Джошуа. Все зависит от того, что будет делать Тайсон Фьюри. На данный момент это величайший бой для меня. Это отличный поединок, и я с нетерпением его жду.

Я верю, что в конце концов остановлю его. Но это будет тяжелое сражение. Я думаю, что это отличный поединок. Паркер вместе с Энди Ли однозначно придумает план на бой и будет работать над некоторыми вещами. Похоже, что он заряжен и готов, так что это будет сложный поединок" – сказал он.

Напомним, что бой Паркер – Джойс состоится 24 сентября в Великобритании.

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В статье: Джозеф Паркер Джо Джойс
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Источник:
fightnews.info

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