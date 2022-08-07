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Промоутер: Ломаченко не является звездой для обычных людей

Бокс
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Трудно поспорить

Промоутер: Ломаченко не является звездой для обычных людей

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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Британский промоутер Эдди Хирн рассказал о случаях сотрудничества с украинским легковесом Василием Ломаченко (16-2; 11 КО). Его слова цитирует IFL TV:

"Мог ли я построить более успешную карьеру для Ломаченко? Это сложно. Да, в Великобритании много ярых фанатов, которые готовы заполнить стадионы, но дело в плате за просмотры. Он не звезда для рядовых зрителей.

Проблема с боями Ломаченко в Лондоне заключалась бы в том, что неизвестно, сколько бы их могло быть. Если бы я в декабре продвигал здесь Лому, то заполнил бы арену О2. Смог ли я сделать то же в марте или апреле?

Причина, по которой мы распродали все билеты на поединок Ломаченко против Люка Кэмпбелла в том, что это было одиночное и уникальное сражение, впервые вышел на ринг Великобритании со времен лондонской Олимпиады 2012 года.

Всё зависит от количества. В общем, все зависит от сезона и того, есть ли у Великобритании хороший боец ​​в легком весе. Но он гораздо лучше продавался в Великобритании, чем в Америке" – сказал он.

Напомним, что ранее Хирн дал прогноз на бой Усик – Джошуа 2.

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В статье: Василий Ломаченко
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