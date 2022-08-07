Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Промоутер: Ломаченко не является звездой для обычных людей
Трудно поспорить
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Британский промоутер Эдди Хирн рассказал о случаях сотрудничества с украинским легковесом Василием Ломаченко (16-2; 11 КО). Его слова цитирует IFL TV:
"Мог ли я построить более успешную карьеру для Ломаченко? Это сложно. Да, в Великобритании много ярых фанатов, которые готовы заполнить стадионы, но дело в плате за просмотры. Он не звезда для рядовых зрителей.
Проблема с боями Ломаченко в Лондоне заключалась бы в том, что неизвестно, сколько бы их могло быть. Если бы я в декабре продвигал здесь Лому, то заполнил бы арену О2. Смог ли я сделать то же в марте или апреле?
Причина, по которой мы распродали все билеты на поединок Ломаченко против Люка Кэмпбелла в том, что это было одиночное и уникальное сражение, впервые вышел на ринг Великобритании со времен лондонской Олимпиады 2012 года.
Всё зависит от количества. В общем, все зависит от сезона и того, есть ли у Великобритании хороший боец в легком весе. Но он гораздо лучше продавался в Великобритании, чем в Америке" – сказал он.
Напомним, что ранее Хирн
Популярное сейчас
- россия обстреляла Запорожскую АЭС, чтобы подорвать желание Запада давать Украине оружие, - ISW
- Ничья Ливерпуля, неудача команды Миколенко, разгром от ПСЖ. Главные новости за 6 августа
- Томас Тухель подтвердил, что Маркос Алонсо переходит в Барселону из Челси
- Александр Красюк рассказал, когда состоится следующий бой Беринчика
- Для поднятия духа. Звезды украинской эстрады устроили концерт для пограничников. ФОТО
- В бою погиб известный украинский поэт и автор песен