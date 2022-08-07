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Бывший чемпион UFC: Усик хочет вдохновить свою нацию
Все ждут только победы
Getty Images/Global Images Ukraine
Бывший чемпион UFC Майкл Биспинг дал свой прогноз на бой Усик – Джошуа 2. Его слова цитирует Sportskeeda:
"В его страну вторглась россия. Его народ погибает каждый день. Представьте себе подготовку к такому масштабному сражению, когда в вашу родную страну вторгаются русские и каждый день погибают люди.
Братья, которых вы знаете, партнеры по тренировкам, друзья семьи, двоюродные братья, друзья друзей – раздражает меня. Мы прежде всего говорим о возможности отвлечься. Конечно, он хочет воодушевить свою нацию.
Кто-то вроде Александра выходит, побеждает Энтони Джошуа. Выигрывая эту битву, посылает огромное сообщение, вдохновившее их продолжать бороться, чтобы оставаться сильными, чтобы показать, что потенциально все возможно" – сказал он.
Напомним, что ранее экс-чемпион мира по боксу
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