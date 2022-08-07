Бывший чемпион UFC: Усик хочет вдохновить свою нацию

Бывший чемпион UFC Майкл Биспинг дал свой прогноз на бой Усик – Джошуа 2. Его слова цитирует Sportskeeda:

"В его страну вторглась россия. Его народ погибает каждый день. Представьте себе подготовку к такому масштабному сражению, когда в вашу родную страну вторгаются русские и каждый день погибают люди.

Братья, которых вы знаете, партнеры по тренировкам, друзья семьи, двоюродные братья, друзья друзей – раздражает меня. Мы прежде всего говорим о возможности отвлечься. Конечно, он хочет воодушевить свою нацию.

Кто-то вроде Александра выходит, побеждает Энтони Джошуа. Выигрывая эту битву, посылает огромное сообщение, вдохновившее их продолжать бороться, чтобы оставаться сильными, чтобы показать, что потенциально все возможно" – сказал он.