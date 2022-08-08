Бывший тренер Беллью: Усик имеет больше возможностей для нанесения точных ударов, в отличии от Джошуа

Экс-наставник бывшего чемпиона мира Тони Беллью, Дэйв Колдуэлл, высказался о реванше между чемпионом мира по версиям WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом весе украинцем Александром Усиком (24-2, 22 КО) и британцем Энто-2 22 КО).

Слова Колдуэлла приводит Talksport.com.

"Перед боем с Беллью, я часами наблюдал за Усиком. Большую часть его карьеры, все нападали на него. Это то, к чему он привык. Ему удобно в таком положении и его стиль заточен под это. Я понимал, если Белью пойдет на него, то попадет в ловушку, но это отличается от ситуации с "Эй Джеем". Потому что у Джошуа есть рост, обхват, физические данные и сильный удар".

"Потом я наткнулся на бой Усика против Майкла Хантера и подумал, что его можно перебоксировать. Первые несколько раундов Хантер работал в неуклюжем стиле, и это доставило проблемы Усику. Но вы не можете с ним так биться на протяжении всего боя, потому что Усик измотан. К тому же нужны сильные удары".

"Белью очень дисциплинированный боец, и я знал, на что он способен. Я хотел, чтобы Тони наносил удары по корпусу, потому что я видел, как Усик упал от удара в корпус, когда еще был любителем. Тогда я подумал: "Вот эта лазейка". Но он очень хорош в защите. Если вы просто попытаетесь ударить его своей дубиной, то он знает, как прикрыться".

"Хук, Бриедис – это хорошие бойцы, но они не могли с ним справиться. С "Эй Джеем" все по-другому из-за его физических данных. Если он тебя поймает, то, по крайней мере, выведет из равновесия или измотает. Джошуа должен использовать свои физические данные, что не делал в первом бою.Конечно, это большие усилия и концентрация, которые нужно проявить особенно в первых шести раундах.Ты так усердно работаешь, чтобы реализовать план на бой, но потом начинаешь делать ошибки из-за усталости. в том, что Усик по ходу боя набирает обороты, а в том, что это его игра. Он пытается пережить тебя".

"Собирается ли Усик уничтожить Джошуа одним ударом? Нет. Убил он Беллью одним ударом? Нет, он этого не сделал. Это был износ, усталость и действия Усика до того удара. Он постепенно сломал сопротивление Беллью. Усик способен остановить Джошуа. Энтони придется отпускать свои руки, что сделает его уязвимым для контратак. Поэтому у Усика больше возможностей для нанесения точных ударов".

Напомним, что Усик и Джошуа проведут реванш 20 августа в Джидде (Саудовская Аравия).