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Дэвин Хэйни: Я чемпион, и я не обязан ждать Ломаченко
Состоится ли бой
Boxingscene
Абсолютный чемпион мира в лёгком весе (до 61,2 кг), американец Дэвин Хэйни (28-0, 15 KO) раскритиковал недавний комментарий легендарного промоутера Боба Арума о бое с бывшим обладателем титулов в трёх весовых категориях украинца Василием Ломаченко (16-2, 11 KO).
"Дэвин Хэйни обязан провести ещё один поединок с Камбососом. Если Ломаченко покинет Украину, то проведёт промежуточный бой. И затем, если Хэйни победит Камбососа, то получит Ломаченко", – сказал Арум в интервью YouTube-каналу Barbershop Conversations.
"Я хотел этот бой сейчас! Я чемпион, и я никого не обязан ждать!" – написал Хэйни в социальных сетях.
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