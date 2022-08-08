Дэвин Хэйни: Я чемпион, и я не обязан ждать Ломаченко

Абсолютный чемпион мира в лёгком весе (до 61,2 кг), американец Дэвин Хэйни (28-0, 15 KO) раскритиковал недавний комментарий легендарного промоутера Боба Арума о бое с бывшим обладателем титулов в трёх весовых категориях украинца Василием Ломаченко (16-2, 11 KO).

"Дэвин Хэйни обязан провести ещё один поединок с Камбососом. Если Ломаченко покинет Украину, то проведёт промежуточный бой. И затем, если Хэйни победит Камбососа, то получит Ломаченко", – сказал Арум в интервью YouTube-каналу Barbershop Conversations.

"Я хотел этот бой сейчас! Я чемпион, и я никого не обязан ждать!" – написал Хэйни в социальных сетях.