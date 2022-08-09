Тайсон Фьюри решил возобновить карьеру

Чемпион WBC в сверхтяжелом весе Тайсон Фьюри (32-0-1, 23 КО) объявил, что возобновляет карьеру.

"Я решил вернуться в бокс, потому что могу стать первым чемпионом в сверхтяжелом весе в истории, который будет иметь две трилогии: одну с Деонтеем Уайлдером, а вторую - с Дереком Чисорой.

Всегда говорил, что буду сражаться с Чисорой в конце моей карьеры. И вот мы снова бьем все рекорды, создаем прецеденты.

Я выбрал Айзека Лоу своим тренером, потому что когда я работал с Питером Фьюри, Айзек был тоже там, как и во время моей работы с Шугархиллом. Он всегда давал мне информацию, знает меня лучше, чем кто-либо на планете. Мы отличная команда, всегда были вместе, и закончим это вместе.

Мы всегда очень хорошо работали вместе, и вот мы собираемся поучаствовать в очень масштабном событии", - сказал Фьюри.

Напомним, что Тайсон объявлял о завершении карьеры в апреле, когда победил Диллиана Уайта.